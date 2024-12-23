Российская армия освободила населенный пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

За сутки на этом направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 155 убитыми и ранеными. Кроме того, боевики лишились четырех автомобилей, французской самоходной гаубицы Caesar, артиллерийской установки «Акация», станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и орудия Д-20.

Кроме того, нанесено поражение бригадам ВСУ и территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Восток».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные разгромили позиции ВСУ на донецком направлении.