Борьба за выживание: проигравший на выборах президента Румынии стал премьером

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Президент Румынии Йоханнис назначил лидера социал-демократов Чолаку премьером

Фото, видео: ROBERT GHEMENT/ТАСС; 5-tv.ru

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23 декабря также были определены руководители обеих палат парламента

В Румынии несколько партий создали коалиционное правительство, которое возглавил нынешний премьер, лидер социал-демократов Марчел Чолаку. Теперь состав и программу нового кабинета должен утвердить парламент.

Партии уже договорились о выдвижении на новых президентских выборах общего проевропейского кандидата. Дата голосования пока не назначена.

Выборы в стране превратились в хаос, когда 24 ноября в первом туре президентских выборов победил малоизвестный ультраправый политик. Власти страны обвинили Россию во вмешательстве, а Высший суд аннулировал результаты.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

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