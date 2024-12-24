В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

Telegram-аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина взломали мошенники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пока полный контроль над аккаунтом не вернется, глава города призвал читать его посты на официальной странице во «ВКонтакте».
Злоумышленники взломали Telegram-аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина. Об этом глава города сообщил своим подписчикам после некоторого восстановления доступа к каналу.
«Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — отметил Соснин.
Он призвал официальную информацию изучать на его странице во «ВКонтакте».
Telegram-аккаунт Соснина был взломан накануне вечером. В 21:34 по московскому времени там появился пост с оскорбительным содержанием о физиологическом состоянии главы города. Достаточно быстро публикация была удалена. А примерно через десять минут появилась информация о взломе аккаунта.
К слову, не так давно стало известно о новой мошеннической схеме в Telegram. Чтобы украсть аккаунт, злоумышленники решили рассылать фейковые предложения о работе от имени известных компаний. Тем, кто заинтересовается вакансиями, предлагают создать учетную запись на мошенническом сайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одной новой мошеннической схеме в Telegram.
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