Шесть работников фермы погибли при пожаре в Татарстане

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

МЧС: при тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В министерстве уже назвали предварительную причину трагедии.

В доме для временного проживания рабочих в Татарстане произошел пожар. В результате погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар произошел в бараке на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский. В помещении находились 39 рабочих, 33 из них вышли на улицу сами. При этом пострадал один человек.

«При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шести мужчин», — говорится в сообщении.

Пожарные потушили открытое горение на площади 300 квадратных метров. Для ликвидации были задействованы 14 специалистов и четыре единицы техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

До этого произошел взрыв на заводе в Турции, в результате которого погибли 12 человек. Также известно о троих пострадавших, но их количество может измениться. Допускается, что внутри помещения на момент взрыва могло находиться больше людей. Причины случившегося устанавливаются, однако власти сразу исключили вероятность диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на военной базе в Южной Корее прогремел взрыв, а после начался пожар. Во время проведения завершающей проверки взорвался резервуар для опасных материалов. Причины случившегося устанавливаются.

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