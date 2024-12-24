Путешествие во времени: в Москве открылась новогодняя научная елка

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В Москве открылась новогодняя благотворительная научная елка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Воспитанников детских учреждений ожидает путешествие в мир науки и техники.

В Москве открылась новогодняя научная елка. Посетителей, среди которых дети участников спецоперации, ожидает не просто развлекательная программа, а путешествие в мир науки и техники.

Они, к примеру, узнают, как устроен телескоп, пройдут испытание в аэродинамической трубе и увидят оптические иллюзии. Организаторы проводят квест в необычном формате.

«В этом году в преддверии 80-летия Победы мы решили посвятить наши елки путешествию во времени, перенестись в 1944 год и вместе с героями прошлого разобраться в том, как устроена аэродинамика, как устроен полет, как летают самолеты и приблизить победу 1945 года», — заявила руководитель Департамента детских программ и проектов Политехнического музея Екатерина Глушенкова.

Проведение благотворительной научной елки — это многолетняя традиция. Она проходит в столичных музеях — Политехническом и музее современной истории России.

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