Денер, шаверма, ролл: в России появится ГОСТ для шаурмы

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В России утвердят ГОСТ на шаурму в 2025 году

Фото, видео: 5-tv.ru

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По данным Роскачества, в Петербурге проверку не смогла пройти ни одна из десяти. Но это исправят!

В России создан государственный стандарт шаурмы. Утвержден он будет только в следующем году, но создавали его на основе многочисленных исследований, причем в разных городах страны.

По данным Роскачества, результаты этих исследований весьма удручающие. Например, в Москве лишь один из 19 образцов шаурмы оказался годен к употреблению. В остальных опасные бактерии и куча консервантов.

В Петербурге проверку не смогла пройти ни одна из десяти шаверм. Причем специалисты говорят, что стандарт не коснется вкусов, а только качества. Ведь понятно, что в разных регионах есть и шаурма, и донер, и ролл. А где-то, как в Северной столице, шаверму уже считают едва ли не новым городским символом.

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Денер, шаверма, ролл: в России появится ГОСТ для шаурмы

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