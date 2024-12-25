Лидия Федосеева-Шукшина назвала неожиданную причину смерти мамы своего правнука

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 430 0

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина: причина смерти Фрейи Зильбер в нелюбви

Лидия Федосеева-Шукшина о причине смерти матери правнука

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Тело Фрейи Зильберг на днях нашли в Санкт-Петербурге.

Известная актриса Лидия Федосеевна-Шукшина, сочувствует по поводу скоропостижной смерти матери своего внука Фрейи Зильберг. Юлия Вербицкая-Линник, давняя подруга и адвокат актрисы, в эксклюзивном интервью URA.RU раскрыла подробности о душевном состоянии артистки.

Федосеевна-Шукшина испытывает искреннюю радость по поводу появления на свет чудесного правнука Марка и глубоко сожалеет о том, что не смогла установить контакт с его матерью. Она готова внести свой вклад в воспитание малыша по просьбе опекунов.

«Когда мы разговаривали с Лидией Николаевной по поводу внезапной смерти Фрейи, она сказала: «Причина этой страшной трагедии в одном — нелюбовь», — подытожила адвокат.

В 2017 году стало известно, что сын актрисы Макар Касаткин скоро станет папой, а родит ему как раз Зильберг. Поначалу молодой человек отрицал отцовство, но после эфиров на телевидении и теста ДНК признал его.

В 2020 году Зильбер предложила Лидии Федосеевне-Шукшиной забрать правнука на воспитание, так как она пристрастилась к наркотикам. Фрейя проходила специализированное лечение, но это мало что изменило. 22 декабря тело 27-летней женщины нашли в Петербурге. Рядом с ней также находились без сознания мужчина и женщина.

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