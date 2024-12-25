Анапа в мазуте: как власти помогают устранить последствия ЧС 

Эфирная новость 83 0

Власти Кубани направят на ликвидацию ЧС в Анапе 1,2 млрд рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 3700 тонн мазута оказалось в Черном море.

Власти Кубани направят более миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Выделенные средства пойдут, в первую очередь, на вывоз и утилизацию загрязненного грунта.

Сейчас большая сложность состоит в том, что специализированные предприятия не справляются с поступающим объемом. Из-за этого, уже собранный мазут попадает из мешков обратно в почву.

Частично решить эту проблему поможет асфальтированный полигон. Прямо сейчас его достраивают в промзоне Анапы. Твердое покрытие не позволит нефтепродуктам загрязнять землю. Запустить работу перевалочного пункта планируют уже завтра.

Крушение танкеров в Керченском проливе
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство. К настоящему моменту в Керчи частично ликвидировали пятна мазута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация с разливом топлива в результате крушения «Волгонефти» остается под контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
«Были подробные инструкции»: как спецслужбы Украины вербуют детей для диверсий в РФ
10:30
Шесть человек выжили при крушении самолета вблизи Актау в Казахстане
10:22
Петр Дранга для прикрытия? Агата Муцениеце скрывает настоящего возлюбленного
10:07
Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау
9:59
ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Подмосковье
9:44
В аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год