В России начали фиксировать цены на картофель

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 1 003 0

Производители и ритейлеры на три месяца ограничат стоимость овоща на полках.

Картофельный союз стабилизирует цены на корнеплод

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ритейлеры и производители картофеля приняли решение фиксировать цены на определенные виды продукции. Об этом узнали «Известия». За последний год популярный корнеплод стал стоить в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

Как заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, стабилизировали цены на картофель в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», причем только на определенный вид, который подходит под параметры. Так, было принято решение, что плод диаметром от 50 до 80 миллиметров не будет подниматься в цене. Это касается немытого овоща в сетках до 25 килограммов.

При этом подробности договоров по фиксации цен являются коммерческой тайной.

Также сдержать цены на картофель поможет обнуление пошлин на импортный товар, подчеркнул Красильников. Такое решение уже принято и будет действовать с 1 января по 31 июля следующего года.

Как выяснил Росстат, средний россиянин в год потребляет около 54 килограмма — примерно 4,5 ежемесячно. Красильников считает, что стоимость месячной нормы овощной продукции не должна превышать 400 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты обязательно должны быть зимой на столе.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.87
-1.74 104.23
-1.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:43
Гребут деньги лопатой: сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах
7:30
«Ночной суперохотник» в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:26
Наряд на Новый год: какие цвета и ткани названы фаворитами
7:07
Водитель внедорожника погиб, провалившись под лед Байкала
6:51
В России начали фиксировать цены на картофель
6:31
Раз в 25 лет: Папа Римский Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра

Сейчас читают

Роструд рассказал, какую зарплату получат россияне за новогодние праздники
Трамп готовится к крупнейшей территориальной сделке в истории США
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год