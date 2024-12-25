«Ночной суперохотник» в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 29 0

Опубликовано видео атаки российского вертолета Ми-28НМ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Летчики успешно выполнили поставленную задачу.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет. Все цели были уничтожены.

Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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