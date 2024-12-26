Труп нашли в нише шасси самолета после приземления на Гавайях

Тело человека обнаружили на нише шасси самолета Boeing 787-10 авиакомпании United Airlines, прибывшего на Гавайи. Об этом сообщает Би-би-си.

Кому принадлежит тело и как оно туда попало, пока остается загадкой.

Рейс 202 вылетел из чикагского аэропорта О’Хара во вторник утром и приземлился в аэропорту Кахулуи на Мауи во второй половине дня.

«Доступ к нише колес был возможен только снаружи самолета. В настоящее время неясно, как и когда человек получил доступ к колесной арке», — говорится в заявлении United Airlines.

Компания-перевозчик проводит расследование и работает с правоохранительными органами для разработки версий трагедии. Нареканий со стороны аэропортов обнаружено не было.

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