Труп нашли в нише шасси самолета после приземления на Гавайях

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 73 0

Доступ в эту часть возможен только снаружи Boeing 787-10.

Труп мужчина нашли на шасси боинга на Гавайях

Фото: ТАСС /IMAGO/Manfred Segerer

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Тело человека обнаружили на нише шасси самолета Boeing 787-10 авиакомпании United Airlines, прибывшего на Гавайи. Об этом сообщает Би-би-си.

Кому принадлежит тело и как оно туда попало, пока остается загадкой.

Рейс 202 вылетел из чикагского аэропорта О’Хара во вторник утром и приземлился в аэропорту Кахулуи на Мауи во второй половине дня.

«Доступ к нише колес был возможен только снаружи самолета. В настоящее время неясно, как и когда человек получил доступ к колесной арке», — говорится в заявлении United Airlines.

Компания-перевозчик проводит расследование и работает с правоохранительными органами для разработки версий трагедии. Нареканий со стороны аэропортов обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Хабаровском крае собаки загрызли пенсионерку. По версии следствия, 24 декабря произошло нападение собак на женщину 1956 года рождения. Погибшую обнаружили соседи. На ее теле найдены многочисленные следы укусов.

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