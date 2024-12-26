Таксист в Нью-Йорке въехал в толпу прохожих

В центре Нью-Йорка таксист въехал в толпу пешеходов, в результате чего шесть человек получили травмы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Все пострадавшие госпитализированы. Известно, что детей среди них не было.

«Такси направлялось на запад по 34-й улице сразу после 16:00 (00:00 мск) часов дня в канун Рождество, когда оно свернуло на тротуар на Шестой авеню, недалеко от Геральд-сквер», — сообщила полиция.

Расследование причин ДТП продолжается. На данный момент известно, что таксисту пока не предъявили никаких обвинений.

Примечательно, что данный наезд произошел в разгар рождественской суматохи. Похожий инцидент несколько дней назад в Германии. На рождественскую ярмарку в Магдебурге влетел мужчина на арендованном автомобили. В результате чего 200 человек получили травмы разной степени тяжести и пять скончались. Власти расчленили данный инцидент как теракт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в автомобиле совершившего наезд на ярмарку в Магдебурге нашли завещание.