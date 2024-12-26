В Иране впервые поднялся в небо самолет без мужчин на борту

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IRNA: в аэропорту Шахид Хашеминежад сел самолет, которым управлял женский экипаж

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полет совпал с празднованием в республике Дня Матери.

В Иране — запустили первый женский авиарейс. Среди экипажа и пассажиров впервые были только женщины.

Самолет без единого мужчины на борту сел в международном аэропорту в Мешхеде. Это второй по величине город в стране. Управляла им первая женщина-пилот в Иране.

Сообщается, что на борту были 110 пассажирок. К слову, сам самолет носит название «Госпожа Иран». Его полет совпал с празднованием в республике Дня Матери и Женского дня.

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