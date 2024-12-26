БЗ Известия: Госпрограмму «Развитие туризма» расширят в 2025 году

Программу развития внутреннего туризма расширят в следующем году. «Известия» выяснили, какие дополнительные субсидии получат российские регионы.

Эксперты отмечают, что отрасль сейчас не справляется с наплывом путешественников. Туристам не хватает качественного сервиса — и развитой инфраструктуры. Эти направления и станут ключевыми для будущих инвестиций.

Из федерального бюджета планируют привлечь полтора триллиона рублей. Деньги направят на строительство круглогодичных курортов и благоустройство территорий. Особое внимание уделят вопросам безопасности — на туристических маршрутах.