На туризм — 1,5 трлн рублей: какие субсидии получат регионы в 2025 году

Эфирная новость 22 0

Известия: госпрограмму «Развитие туризма» расширят в 2025 году

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

БЗ Известия: Госпрограмму «Развитие туризма» расширят в 2025 году

Программу развития внутреннего туризма расширят в следующем году. «Известия» выяснили, какие дополнительные субсидии получат российские регионы.

Эксперты отмечают, что отрасль сейчас не справляется с наплывом путешественников. Туристам не хватает качественного сервиса — и развитой инфраструктуры. Эти направления и станут ключевыми для будущих инвестиций.

Из федерального бюджета планируют привлечь полтора триллиона рублей. Деньги направят на строительство круглогодичных курортов и благоустройство территорий. Особое внимание уделят вопросам безопасности — на туристических маршрутах.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.61
-0.26 103.94
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских дронов над регионами РФ
9:20
При проведении работ в Чертанове обнаружены скелетированные останки человека
9:07
«Недальновидные политиканы»: Порошенко* заявил о риске потери Украины
8:51
На туризм — 1,5 трлн рублей: какие субсидии получат регионы в 2025 году
8:45
Помощь иммунитету: какие продукты обязательно должны быть зимой на столе
8:33
В последний вагон: Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву

Сейчас читают

«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год