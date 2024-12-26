В Сирии начались массовые протесты против правящей группировки

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В Сирии начались протесты против новых властей

Фото, видео: 5-tv.ru

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В городах Хомс и Латакия ввели комендантский час.

В западной Сирии вспыхнули протесты алавитов — религиозного меньшинства ближневосточной страны.

Причиной митингов стало всплывшее видео разгрома алавитского храма во время взятия Алеппо силами новых властей. Помимо этого, протестующие высказывают претензии правящей группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»*, запрещенной на территории РФ, и обвиняют ее в бездействии против вторжения Израиля.

В некоторых местах начались открытые столкновения с силовиками, 14 из них уже погибли во время перестрелки в приморском Тартусе. Там же протестующие совместно с алавитскими шейхами штурмом взяли резиденцию губернатора.

МВД страны заявило, что начало операцию против «элементов, связанных с бывшим режимом». А в городах Хомс и Латакия ввели комендантский час.

Ранее в Дамаске также прошли протесты христиан из-за того, что неизвестные сожгли рождественскую елку в одном из городов страны.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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