В Сирии начались массовые протесты против правящей группировки

В городах Хомс и Латакия ввели комендантский час.

В западной Сирии вспыхнули протесты алавитов — религиозного меньшинства ближневосточной страны.

Причиной митингов стало всплывшее видео разгрома алавитского храма во время взятия Алеппо силами новых властей. Помимо этого, протестующие высказывают претензии правящей группировке «Хайят Тахрир аш-Шам»*, запрещенной на территории РФ, и обвиняют ее в бездействии против вторжения Израиля.

В некоторых местах начались открытые столкновения с силовиками, 14 из них уже погибли во время перестрелки в приморском Тартусе. Там же протестующие совместно с алавитскими шейхами штурмом взяли резиденцию губернатора.

МВД страны заявило, что начало операцию против «элементов, связанных с бывшим режимом». А в городах Хомс и Латакия ввели комендантский час.

Ранее в Дамаске также прошли протесты христиан из-за того, что неизвестные сожгли рождественскую елку в одном из городов страны.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России