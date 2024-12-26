«Счастливого Рождества!» — Криштиану Роналду занялся моржеванием на родине Санты

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Криштиану Роналду окунулся в прорубь в минус 20 градусов

Фото, видео: Instagram*/cristiano; 5-tv.ru

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Футболист умчался на праздничные каникулы в Финляндию.

Популярный футболист сборной Португалии и нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду занялся моржеванием на Рождество в Финляндии. Видео с праздника он опубликовал в соцсетях.

Сначала спортсмен опубликовал фото, на котором стоит в одних трусах возле деревянного дома и специально оборудованной проруби.

«Счастливого Рождества всем!» — подписал он фотографию.

Позже появилось и видео, на котором Роналду сказал, что температура на улице составляет минус 20 градусов. После этого спортсмен окунулся в прорубь. В это время одетый в зимнюю одежду сын футболиста Криштиану Роналду-младший наблюдал за отцом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роналду проболтался о свадьбе с Джорджиной Родригес, с которой они вместе с 2016 года. Знаменитости могли тайно пожениться. К слову, футболист сделал предложение руки и сердца возлюбленной еще в 2018 году, однако свадьба официально так и не состоялась. В 2017 году Джорджина родила Роналду дочь Алану-Мартину, а в 2022-м — Беллу Эмеральду.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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