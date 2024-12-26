«Облегчим налоговое бремя»: в США планируют уволить тысячи чиновников

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Маск: у президента США должна быть возможность увольнять любого чиновника

Фото, видео: Alex Brandon/ТАСС; 5-tv.ru

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Дональд Трамп и Илон Маск хотят избавиться от потенциальных врагов, считают американские СМИ.

Избранный президент США Дональд Трамп сможет увольнять любого чиновника, кроме второго лица государства. Так считает американский предприниматель Илон Маск.

Миллиардер, которого уже называют теневым президентом США, написал, что главу Белого дома надо наделить полномочиями отправлять в отставку любых представителей исполнительной власти, за исключением вице-президента.

Сразу после избрания Трамп объявил о создании специального департамента по эффективности правительства, который возглавит Маск. Его наделят полномочиями проводить сокращения госаппарата с целью облегчить налоговое бремя американцев.

Уволить рассчитывают тысячи государственных чиновников. А оставшимся — закрутить гайки. Например, перенести часть ведомств из Вашингтона в отдаленные штаты и увеличить рабочую неделю.

Американские СМИ предполагают, что таким образом Трамп и Маск хотят избавиться от потенциальных врагов, в том числе в аппарате национальной безопасности и разведки США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в политических кругах Европы растет недовольство Илоном Маском.

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