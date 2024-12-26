Опасно для жизни: какие овощи при нагревании выделяют вредные трансжиры

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Чеснок и лук образовывают транс-жиры при нагревании до 140 градусов

чеснок лук и лук порей опасны

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Эти вещества является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Если жарить чеснок, лук и лук-порей на оливковом масле при температуре в 140 градусов, они начнут выделять опасные трансжиры. К такому выводу пришли ученые из японского Университат Мэйджо. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Food Research International.

Трансизомеры жирных кислот (ТЖК) — главная причина развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что из-за этих веществ каждый год умирают более 278 тысяч человек.

Транс-жиры содержатся в полуфабрикатах, маргарине и жареных продуктах. Они могут образовываться в процессе приготовления еды, если температура слишком высокая. Растительные масла содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые сами по себе не являются вредными, но способны превращаться в ТЖК при нагревании. То же самое с овощами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие продукты обязательно должны быть зимой на столе.

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