Бундесвер не располагает эффективным средством защиты от новейшей российской баллистической ракеты.

Германия беззащитна перед новейшим российским ракетным комплексом средней дальности «Орешник». Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный доклад немецкого МИД.

«Германия беззащитна перед атакой „Орешника“. Имея на вооружении системы Patriot, бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — говорится в публикации.

Также отмечается, что «Орешник», по данным немецкого МИД, отличается скоростью приближения, маневренностью и многозарядностью боеголовки.

По итогам неформального саммита СНГ и встречи лидеров ЕАЭС президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не спешит применять ракеты «Орешник», потому что это мощное оружие, предназначенное для решения определенных задач.

Несколькими днями ранее в интервью в интервью журналисту Павлу Зарубину президент назвал создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» историческим событием для ракетно-космической области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает разместить на территории своей страны не менее десятка российских ракетных комплексов «Орешник».