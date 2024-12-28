Представители бразильской Embraer присоединились к расследованию крушения самолета

Представители компании Embraer прилетели из Бразилии в Актау. Комиссия проведет расследование крушения лайнера «Азербайджанских авиалиний».

Помимо этого, в ближайшие дни в Казахстан прибудет еще одна делегация — сотрудники Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий также будут разбираться в причинах катастрофы. Готовность помогать всем заинтересованным сторонам выразили в Росавиации. Глава агентства перечислил главные факторы, которые могли привести к трагедии.

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна принял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны», — заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Самолет Embraer разбился в минувшую среду. По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян, в том числе одного ребенка спецбортом МЧС доставили на лечение в Москву.