В России заблокировали около 6 млн опасных БАДов

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Пиковый период интереса к биодобавкам наблюдается в холодные месяцы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В России изъяли около шести миллионов опасных биологически активных добавок. Как пишут «Известия», в составе многих препаратов специалисты обнаружили запрещенные вещества — литий, мелатонин и симетикон. Они представляют серьезную опасность для здоровья.

Ранее стало известно, что правительство установит критерии эффективности биологически активных добавок. Врачей обяжут назначать препараты, соответствующие новым стандартам. Опасность биодобавок в том, что они не считаются лекарством. А значит, требования к БАДам предъявляют не такие строгие.

Витамины можно легко купить в супермаркете или на маркетплейсе. Согласно законопроекту, в России появится перечень разрешенных препаратов. В списке будут данные о заболеваниях и БАДах, которые можно выписывать при них.

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