США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты» Иванишвили

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Лидер партии «Грузинская мечта» оказался под санкциями США

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Б. Иванишвили; 5-tv.ru

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Премьер-министр страны Кобахидзе назвал такие меры наградой.

США ввели санкции против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Обвинили политика в «подрыве демократического и евроатлантического будущего в интересах России». Именно так это обосновывает американский госдеп. А вот грузинские власти восприняли нападки спокойно и даже отметили, что теперь Штаты не смогут шантажировать Иванишвили.

«Ничего особенного не произошло. Последние три года, поскольку Иванишвили служил интересам своей страны, он, фактически, и так уже находился под санкциями. Сейчас санкции просто подтвердили на официальном уровне. На самом деле это награда за защиту национальных интересов нашего государства», — отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Давление на Тбилиси со стороны Запада началось после того, как на парламентских выборах в октябре победу одержала партия «Грузинская мечта».

В то же время в стране вспыхнули уличные беспорядки, которые активно подстрекала проевропейский президент Саломе Зурабишвили. Она также неоднократно отказывалась покидать свой пост после выборов и даже угрожала госпереворотом.

Уже завтра Зурабишвили обязана передать должность новому президенту Михаилу Кавелашвили. Однако вместо этого оппозиция во главе с уходящей Саломе планирует устроить новые беспорядки.

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