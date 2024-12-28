Шамиль Мусаев признан лучшим российским бойцом ММА 2024 года

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Уроженец Дагестана шесть раз выигрывал чемпионат РФ по Ушу Саньда.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В Москве назвали имя лучшего существующего российского бойца ММА уходящего года. Итоги сезона подвело издание «Спорт-экспресс». По результатам голосования уверенное первое место занял Шамиль Мусаев.

Уроженец Дагестана шесть раз выигрывал чемпионат России по Ушу Саньда. В смешанных единоборствах не покидал ринг будучи побежденным. В этом году боец стал чемпионом Лиги PFL. Мусаеву не было равных в полусреднем весе. Он выиграл четыре поединка, что немало для одного сезона.

«Часто дерешься, нормально, мне понравилось. У других организаций куда-то пойти там, один бой сделаешь — через полгода-год еще один бой сделаешь. И вот так жизнь пролетает, года-то идут. А тут резко-резко. Здесь можно упущенное наверстать», — говорит боец смешанных единоборств, чемпион мира по ММА 2017 года Шамиль Мусаев.

В апреле Шамиль Мусаев нокаутировал американца Логана Сторли. Затем дважды одолел Мурада Рамазанова. И в финале сезона победил Магомеда Умалатова. Оба бойца ранее не проигрывали в своей профессиональной карьере.

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