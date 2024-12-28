Путин обсудил с Совбезом сотрудничество на Каспии

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности РФ международное сотрудничество в Каспийском регионе. Заседание прошло по видеосвязи.

Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы работы с ближайшими союзниками России.

Накануне стало известно об учреждении главой государства научно-экспертного совета Совбеза РФ. Согласно указу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, целью деятельности совета станет повышение эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза и его рабочих органов. Председателем совета назначен секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором был поднят вопрос о развитии отдельных отраслей промышленности, выпускающих продукцию так называемого двойного назначения.