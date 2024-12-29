Журналистка немецкой Welt уволилась после выхода статьи Маска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

В публикации миллиардер раскритиковал политику правительства ФРГ и снова поддержал «Альтернативу для Германии».

Журналистка немецкой Welt уволилась после выхода статьи Маска

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

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Глава отдела мнений немецкой газеты Welt Ева Мари Когель написала заявление об увольнении после выхода в издании статьи американского миллиардера Илона Маска.

«Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появилась статья Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после того, как материал отправился в печать», — написала Когель в X.

Речь идет о статье, в которой Маск раскритиковал политику Германии и снова высказался в поддержку партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Бизнесмен назвал ее «последней искрой надежды» для страны и призвал немцев голосовать за нее.

Журнал Focus обращает внимание на то, что рядом со статьей Маска в Welt был опубликован текст главреда группы Welt Яна Филиппа Бургарда, который согласился с тем, что миллиардер поставил верный «диагноз» Германии, однако его способ «лечения» поддержкой АдГ назвал ошибочным.

На прошлой неделе Маск в сети Х заявил, что Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения из-за очень низкого уровня рождаемости. При этом он высказался в поддержку АдГ, которой открыто симпатизирует, и считает, что только эта партия способна избавить Германию от кризисов.

В поисках нестандартных решений для спасения Европы Маск даже предложил стать донором спермы. Известно, что сам он — многодетный отец, воспитывающий 12 детей от трех женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в политических кругах Европы растет недовольство миллиардером Илоном Маском.

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