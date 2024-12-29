Зеленский намерен преподнести странам ЕС рождественский «подарок».

Из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом больше всего нервничают в Европе. Если в свою первую каденцию он потребовал от союзников по НАТО тратить не менее двух процентов ВВП на оборону и это вызвало у них нервный тик, то теперь Трамп намерен поднять ставку до трех процентов от ВВП, а то и до пяти процентов. Разные источники разных изданий путаются в показаниях. В любом случае раскошелиться придется европейцам, причем не только на оборону.

Трамп открытым текстом настойчиво предлагает союзникам исправить торговый баланс и активнее закупать американские углеводороды. И уже не кажется бредом теория, что ради этого, ради захвата европейского рынка и затевались провокации против России на Украине.

Тем не менее, несмотря на запреты, рестрикции и санкции, российские углеводороды Европе нужны, и она их закупает более сложным путем, через третьи страны, но закупает.

Эти обходные пути не всегда безопасные, чему свидетельство ЧП в Черном море, где стоявшие под разгрузку танкеры разломились и затонули, выпустив в воду тысячи тонн мазута. Да, отдельный вопрос: почему в нарушении запретов, документов и здравого смысла такие суда оказались в штормовом море, но этим занимается следствие. На этой неделе там ЧС повысили статус до федерального. Это значит, что сил только лишь Краснодарского края на устранение последствий явно недостаточно. Глава МЧС лично на месте осмотрел обстановку и доложил затем президенту. Действовать надо быстро, ведь как только потеплеет, мазут уйдет в песок и его уже оттуда будет не достать.

Есть нетривиальная идея — пригласить европейцев собирать нефть, у них с топливом и так напряженно. А с нового года будет еще интересней: Украина отказывается продлевать с первого января прокачку газа по трубе, что идет в Восточную Европу из России.

Из-за этого неанонсированным визитом в Москву прилетел решать вопрос премьер Словакии Роберт Фицо, как ранее по нефти прилетал общаться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Оба политика и до этого скептически были настроены в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, а после очередных игр с вентилем это чувство усилилось. Ждут ли Европу «холодные игры», разобрался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Европе впору не провожать, а выпроваживать 2024 год, но вот уже и будущий год заранее не задался. Из Киева как будто бы сам Гринч пожаловал, перекрывает вентиль, транзит крадет.

«Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа», — говорит нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский.

Рождественский ультиматум Зеленского. В семь утра по Киеву, в восемь по Москве первого же января газовый поток остановится. С Новым годом, с новым кризисом.

«Украина же потеряет 800 миллионов евро на транзитных сборах, что является смехотворной суммой по сравнению с ущербом в ЕС. Я понимаю, что президент Зеленский сможет легко выбросить в мусорное ведро почти миллиард евро», — рассказывает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И никаких альтернатив и обходных путей, маршрут через Беларуссию и Польшу давно остановлен, «Северные потоки» уничтожены.

Весь год что Орбан, что Фицо настаивали на скорейшем мирном завершении конфликта, выступая в роли посредников и не обрывая диалога с Москвой, а вместо благодарности от Зеленского получают очередную порцию упреков.

«Теневые договоренности с Путиным — это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», — комментирует Зеленский.

И это говорит тот, кто сам только что опозорился на весь мир, пытаясь подкупить именно премьер-министра Словакии.

«Буду ли я тогда голосовать за членство в НАТО, если он отдаст мне 500 миллионов евро из замороженных российских активов? Конечно, я ответил, что никогда», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Германия по своему собственному опыту теперь тоже знает, насколько это сложно и совсем недешево заместить российский газ какой-либо альтернативой. Итоги двусторонних отношений подводим с послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым.

«Вот эти процессы, которые здесь получили название индустриализация, они, разумеется, вызваны во многом тем, что разорваны связи с Россией», — комментирует посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Экономическое взаимодействие даже не оборвано, а окончательно подорвано после атаки на «Северный поток».

«Но разница в том, что СПГ стоит на двадцать процентов дороже трубопроводного газа, поэтому странам, которые сильно зависят от газа — к счастью, не Франции, но Германии в особенности, — приходится сталкиваться с огромным ростом стоимости энергии», — рассказывает экономист, научный сотрудник Высшей школы социальных наук, директор центра исследований индустриализации Cemi-Ehess Жак Сапир.

Еще более обширный декабрьский опрос (YouGov) во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что за последние двенадцать месяцев во всех семи странах снизилось желание населения поддерживать Украину до победного конца.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается отыскать себе место за столом переговоров, анонсирует новые встречи в формате «Нотр-Дам».

Их первые парижские переговоры, как раз в день знакового открытия Собора после реставрации, как выясняется, и пяти минут не продлились.

«Решающим фактом является то, что Соединенные Штаты находятся во главе. В конечном счете, европейцы не могут действовать самостоятельно или, скорее, не хотят действовать самостоятельно. Они как дети. Когда становится трудно, они ищут своих родителей и указания», — говорит политолог Бертран Шоллер.

Навязанные Западом антироссийские санкции, особенно самые болезненные — энергетические, уже обернулись бумерангом.

«Европа застряла между молотом и наковальней, ей придется платить за российский газ еще больше. При этом европейцы будут лицемерить и говорить, что мы ужесточаем санкции против России», — говорит политолог, писатель Клод Жанвье.

Лицемерие Европы в цифрах — российский газ продолжает пользоваться спросом в Европе, несмотря на все попытки ЕС отказаться от энергоресурсов Москвы.