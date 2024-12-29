Комплексный подход: как справиться со стрессом зимой

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Нутрициолог Мальцева: зимой у россиян часто возникает дефицит витамина D

Нутрициолог рассказала, как справиться со стрессом с помощью витаминов D и С 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Даже в морозные дни, когда солнце не балует своим теплом, можно сохранять бодрость духа.

Чтобы легче справляться со стрессом в зимний период, эксперты рекомендуют заниматься спортом и принимать витамины D и C. Об этом рассказала нутрициолог Юлия Мальцева в беседе с изданием Газета.ру.

В холодное время года, когда не хватает солнца и свежих овощей, выработка витаминов снижается, что негативно сказывается на обмене веществ и может привести к дефициту. Поэтому важно компенсировать этот недостаток с помощью специальных добавок.

«Полноценный сон, регулярные физические нагрузки и эффективные методы управления стрессом — все это играет значительную роль. Не менее важно и сбалансированное питание, обеспечивающее организм необходимыми витаминами и минералами», — объяснила эксперт.

Мальцева рекомендует выбирать биологически активные добавки (БАД) согласно следующим критериям: в их составе должны присутствовать натуральные биобустеры, например, экстракты растений, черного перца, имбиря, куркумы. Также важно, чтобы они имели международные сертификаты качества, подтверждающие безопасность продукта. К ним относятся GMP и ISO.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отмечают праздник те, кто работает в новогоднюю ночь.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
Комплексный подход: как справиться со стрессом зимой
15:04
Наш любимый Д’Артаньян: Михаилу Боярскому исполнилось 75 лет
14:44
Умер личный фотограф МИД России Эдуард Песов
14:24
Россиян предупредили об опасных украинских петардах со взрывчаткой
14:06
Холодные игры: Украина пытается лишить Европу российского газа
13:40
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 176

Сейчас читают

«Это просто закон»: певица Жасмин рассказала, как отметит Новый год
Две версии: что могло стать причиной крушения самолета в Южной Корее
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год