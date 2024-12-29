Комплексный подход: как справиться со стрессом зимой

Даже в морозные дни, когда солнце не балует своим теплом, можно сохранять бодрость духа.

Чтобы легче справляться со стрессом в зимний период, эксперты рекомендуют заниматься спортом и принимать витамины D и C. Об этом рассказала нутрициолог Юлия Мальцева в беседе с изданием Газета.ру.

В холодное время года, когда не хватает солнца и свежих овощей, выработка витаминов снижается, что негативно сказывается на обмене веществ и может привести к дефициту. Поэтому важно компенсировать этот недостаток с помощью специальных добавок.

«Полноценный сон, регулярные физические нагрузки и эффективные методы управления стрессом — все это играет значительную роль. Не менее важно и сбалансированное питание, обеспечивающее организм необходимыми витаминами и минералами», — объяснила эксперт.

Мальцева рекомендует выбирать биологически активные добавки (БАД) согласно следующим критериям: в их составе должны присутствовать натуральные биобустеры, например, экстракты растений, черного перца, имбиря, куркумы. Также важно, чтобы они имели международные сертификаты качества, подтверждающие безопасность продукта. К ним относятся GMP и ISO.

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