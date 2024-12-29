В авиакатастрофе в Южной Корее могли погибнуть почти все пассажиры

На борту воздушного судна находился 181 человек, из них шесть членов экипажа.

В результате крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Южной Корее могли погибнуть почти все пассажиры. Об этом передает Yonhap со ссылкой на Национальное пожарное агентство.

Заявляется о пока лишь двух выживших людях — одной пассажирке и одного члена экипажа. При этом отмечается, что данная информация находится в процессе дополнительного подтверждения. Согласно точным сообщениям, к настоящему моменту известно о гибели не менее 96 человек.

Вместе с тем известно, что рассматриваются две причины авиакатастрофы: столкновение с птицами и погодные условия.

Авиакатастрофа в Южной Корее произошла утром 29 декабря. Самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air Flight летел из Бангкока. Во время посадки внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

На борту находился 181 человек, из них шесть членов экипажа. При этом 173 человека являются гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пилоты могли бы избежать полного крушения самолета в Южной Корее.