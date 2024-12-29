Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Состоялась церемония инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он принял присягу и вступил в должность в воскресенье, 29 декабря.

Кавелашвили приступит к исполнению своих обязанностей в президентской резиденции Грузии, несмотря на отказ предыдущего лидера страны Саломе Зурабишвили покидать ее. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Еще перед церемонией Зурабишвили призвала своих сторонников собраться возле резиденции. На этом мероприятии она обещала рассказать о своих планах. В результате к президентской резиденции подошло около двух тысяч человек.

В ходе брифинга Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию после инаугурации Кавелашвили. При этом она пообещала «остаться с народом» и бороться за назначение новых парламентских выборов. По словам экс-президента Грузии, выйдя из дворца, она берет с собой «легитимность и флаг».

Должность президента Грузии 72-летняя Саломе Зурабишвили занимала с 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту. В воскресенье, 29 декабря, ее полномочия истекли. При этом Зурабишвили намеревалась присоединиться к акции протеста противников избрания на пост главы страны Михаила Кавелашвили. Она даже заночевала в президентской резиденции накануне инаугурации. Кроме того, несколько дней назад она объявляла себя единственным законным президентом Грузии и заявляла, что не покинет свою должность.

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