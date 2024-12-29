Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 176

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Yonhap: тела 176 человек извлекли из разбившегося самолета в Южной Корее

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 176

Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

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Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Из потерпевшего крушение в Южной Корее самолета извлекли тела 176 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

«По состоянию на 18:10 (12:10 по московскому времени. — Прим. ред.) пожарная служба объявила, что 176 человек были извлечены с места аварии в аэропорту Муан», — говорится в сообщении.

При этом три человека считаются пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают их поиски. Также известно, что два человека выжили в авиакатастрофе.

Авиакатастрофа в Южной Корее произошла утром 29 декабря. Самолет авиакомпании Jeju Air Flight летел из Бангкока. Во время посадки аэропорту Муан внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

На борту находился 181 человек, из них шесть членов экипажа. При этом 173 человека являются гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной крушения самолета в Южной Корее. Как подчеркнул заместитель директора Хабаровского авиационно-спортивного клуба по летной подготовке Юрий Бордунов, выброс огня из правого двигателя воздушного судна указывает на то, что в него попала птица. При этом пилоты решили посадить лайнер именно на искусственную взлетно-посадочную полосу (ВПП). Если бы они предприняли другие действия, то таких серьезных последствий можно было бы избежать.

 
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