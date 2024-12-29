Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на самолет AZAL

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Президент Азербайджана заявил, что воздушное судно было повреждено из-за «обстрела с земли».

Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на самолет AZAL

Фото: AZAMAT SARSENBAYEV/ТАСС

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Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря, не был намеренно сбит над территорией России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что воздушное судно было повреждено из-за «обстрела с земли».

«Конечно, наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи. Поэтому признать свою вину, извиниться перед Азербайджаном, считающимся дружественной страной, и донести это до общественности — все это были шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали ничего», — заявил Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Также президент Азербайджана перечислил требования, которые в связи со случившимся были официально выдвинуты российской стороне. В их числе признание вины и принесение извинений Азербайджану. Также Баку требует от Москвы привлечения виновных к уголовной ответственности и выплаты компенсаций государству Азербайджан и пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Алиев в интервью высоко оценил профессионализм и самоотверженность членов экипажа, особенно отметив работу женщин. Они, по словам главы Азербайджана, проявили гуманное поведение, чтобы успокоить пассажиров и предотвратить хаос на борту.

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Погибли, по последним данным, 38 человек. В их числе семь россиян. Еще девять граждан РФ выжили и были доставлены спецбортом МЧС в Москву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле произошло с самолетом Azerbaijan Airlines, потерпевшим крушение в Актау.

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