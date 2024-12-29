Взорвалась в руке: в Нижнем Новгороде подростка госпитализировали из-за петарды

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

В Нижнем Новгороде подростку повредило кисть взрывом петарды

Фото, видео: Мудрац Александра/ТАСС; Telegram/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области/sledcom_nn; 5-tv.ru

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В МЧС призвали россиян приобретать только сертифицированную пиротехнику и строго следовать инструкции по ее применению.

В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали с повреждением кисти руки из-за неосторожного обращения с петардой. О происшествии сообщили в МЧС по Нижегородской области.

Уточняется, что пожарной охране поступил вызов в один из торговых центров города. Прибывшие на место спасатели выяснили, что 13-летний подросток, находясь в зоне фудкорта, поджег петарду, которая взорвалась у него в руке. С повреждениями кисти подростка доставили в больницу.

В связи с инцидентом в МЧС призвали россиян приобретать только сертифицированную пиротехнику, строго следовать инструкции по ее использованию, не давать детям, а также не запускать дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и скопления людей.

Источник 5-tv.ru ранее сообщил, что спецслужбы Украины поставляют в Россию петарды, имеющие взрывоопасное и детонирующее вещества мгновенного действия.

Речь идет о петардах типа «Корсар-1000» и «Корсар-10000», которые при зажигании мгновенно взрываются. Эти петарды могут продаваться на рынках и в точках стихийной торговли. Также их могут реализовывать магазины, куда они попадают по подложным документам. Россиян призвали не покупать и не использовать эти пиротехнические средства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как помочь домашнему питомцу пережить новогодние салюты.

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