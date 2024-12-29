«Будем разбираться»: Кудрявцеву взбесили слухи о неуплате налогов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Телеведущая Кудрявцева опровергла слухи о долгах перед ФНС

Кудрявцева опровергла слухи о долгах

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Телеведущая уверила, она исправно платит за капремонт, поэтому долга у нее появиться не могло.

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые прокомментировала слухи о неуплате налогов за капремонт. Она взбесилась обвинениям и заявила — исправно все платит, поэтому никаких долгов образоваться не могло.

«Уж кто-кто, а я со своим больным перфекционизмом, оплачиваю всегда и все в срок. Долгов нет ни на „Госуслугах“, ни где-либо еще. Меня умиляют эти службы, которые никуда и ничего не присылают, но в суд подать надо. Двое суток ищем долги — нет нигде. Не бесите!» — объяснила знаменитость.

Первое, чем займется Кудрявцева после новогодних каникул — это начнет разбираться с возникшим долгом. После Нового года будем разбираться.

К слову, не так давно ФНС заинтересовалась блогером Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя). Весной 2023 года домой к ней и ее супругу Артему нагрянули правоохранители. В тот же день против семейной пары возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей. Все имущество было арестовано. Супруги признали свою вину и были отпущены под подписку о невыезде до уплаты всех долгов.

Спустя время стало известно об еще одном уголовном деле в отношении инфлюэнсера и ее мужа. Их обвинили в выводе из России более 250 миллионов рублей. По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в интернете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет обвиненная в неуплате налогов блогер Елена Блиновская в СИЗО.

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