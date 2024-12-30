Минометчики ВС РФ прикрыли наступление штурмовых групп в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Опубликовано видео работы минометчиков ВС РФ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты орудий поразили опорные пункты неприятеля.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы минометчиков в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 120-миллиметровых минометов морской пехоты группировки войск «Север» поразили опорные пункты ВСУ.

«Поступила команда и наши группы начали штурмовать опорные пункты, наш расчет прикрывал наступление штурмовых групп. Уничтожали опорные пункты, пулеметные расчеты пехоты, живую силу противника», — рассказывает командир взвода с позывным «Волга».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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