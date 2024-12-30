Сорвано более 160 террористических атак в ДНР

Система «Купол Донбасса» помешала украинским беспилотникам атаковать мирных жителей региона.
Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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Благодаря уникальной системе «Купол Донбасса» было предотвращено 168 террористических атак ВСУ на мирных жителей, заводы и городскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказала Оксана Семесенко, представитель УФСБ России по области.
«За прошедшую неделю система… перехватила 168 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — уточнила Семесенко.
Беспилотники-разведчики были замечены над водными узлами сразу двух районов Донецка — Буденновского и Ленинского. Кроме того, известно, что ВСУ планировали атаковать машиностроительный завод в Макеевке.
Все беспилотники были оперативно обезврежены и уничтожены. Пострадавших нет.
Ранее в декабре 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь сбили почти 60 украинских дронов над территорией РФ. По данным Минобороны, всего было уничтожено 59 дронов: 26 БПЛА сбито над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской. Также силы ПВО пресекли атаку одного беспилотника над акваторией Азовского моря. Прежде сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области. Это произошло 22 декабря. В результате обстрела оказались повреждены два частных дома в Грайворонском муниципальном округе.
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