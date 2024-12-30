Пациентке клиники в Петербурге удалили сразу три опухоли

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

У женщины были поражены почка, легкое и молочная железа.

Пациентке клиники в Петербурге удалили сразу три опухоли

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

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У жительницы Санкт-Петербурга обнаружили три разные вида онкологии. В какой-то момент женщина почувствовала сильную слабость и потливость, параллельно с этим ее начал беспокоить мучительный кашель. Она обратилась в областную клиническую больницу, где врачи в ходе обследований обнаружили злокачественные новообразования в легком, груди и почке. Об этом сообщает Telegram-канал ЛОКБ.

Агрессивной оказалась онкология молочной железы. Поэтому врачи были вынуждены провести сеанс химиотерапии до операции. Причем программу надо было подобрать так, чтобы процедура, направленная на рак груди, повлияла и на опухоль в легком.

Только после этого пациентку смогли передать торакальным хирургам для проведения двойной операции. Новообразование в почке решили удалить после основных процедур.

«Самой жизнеугрожающей являлась опухоль в правом легком. Но путем особой трудоемкой техники удалось избежать удаления органа и сохранить его функцию на 65%. Мы удалили только верхнюю долю вместе с пораженными участками артерии и бронха, а затем вновь сшили эти структуры между собой», — поделился торакальный хирург Леонид Юрьевич Шабатуров.

В данный момент пациентка находится в стабильно хорошем состоянии и проходит реабилитацию.

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