Дети вместо карьеры: Клаудия Шифер рассказала о тяжелом выборе

В 2002 году она вышла замуж за британского режиссера Мэттью Вона, после чего ей пришлось оставить модельный бизнес.

Модель Клаудия Шифер не жалеет о том, что пожертвовала карьерой модели с мировым именем ради семьи. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello!

Когда девушке было 20 лет, она очень много времени посвящала работе, соревнуясь с другими моделями, чтобы забраться на олимп модельного бизнеса. Однако, когда в 2002 году она вышла замуж за кинорежиссера Мэттью Вона, ее приоритеты изменились.

«Я горжусь моими детьми, они очень приземленные, и их благополучие — приоритет для меня и моего мужа. Я могла бы чаще выходить на подиум, сниматься в фотосессиях и участвовать в других проектах, но гораздо важнее для меня сохранить тот баланс, что позволяет мне проводить время с семьей и помогать близким, когда они во мне нуждаются, а новая рекламная кампания подождет», — заявила модель.

Однако иногда Шифер все же ностальгирует по 1990-м, когда манекенщицы приобретали статус культовых личностей.

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