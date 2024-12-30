Друзья призывают Бейонсе развестись с Джей Зи

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Рэпера подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки на вечеринке у P. Diddy.

Друзья призывают Бейонсе развестись с Джей Зи

Фото: www.globallookpress.com/Richard Harbaugh

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Друзья певицы Бейонсе настаивают, чтобы она развелась с супругом — рэпером Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер). Недавно артиста обвинили в том, что 24 года назад он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщил инсайдер изданию Radar Online.

«Ее друзья говорят, что она должна не просто дистанцироваться от Джея, но вовсе порвать с ним», — заявил информатора.

Несколько лет назад брак звездной пары уже находился на грани развода. Поговаривали, что рэпер изменил супруге, правда тогда они смогли сохранить отношения.

Скорее всего, пара не развелась тогда и не разведется сегодня по причине общего состояния, которое превышает 2, 5 миллиарда долларов. В случае бракоразводного процесса эти деньги придется делить.

Не стоит забывать, что певицу также обвиняют в тесной связи с рэпером Шоном Комбсом. Любители теорий заговора сходятся во мнении, что Бейонсе не только знала, что происходит на его «белых вечеринках», но и просила Комбса избавлять ее от конкуренток. Так американскую певицу обвиняют в гибели коллег по сцене — Лизы Лопес и Алии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на рэпера Р.Diddу подали пять новых исков по обвинению в изнасиловании.

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