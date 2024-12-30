Женщина чуть не откусила нос молодой девушкe из-за нерусского курьера

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 25 0

Инцидент произошел в лифте ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Женщина чуть не откусила нос молодой девушкe из-за нерусского курьера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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В ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге женщина чуть не откусила нос молодой девушке в результате ссоры в лифте. Причиной инцидента стал курьер доставки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Все случилось, когда четверо человек — доставщик, нападавшая и потерпевшая со своей подругой, свидетельницей — ехали в лифте. Одна из девушек пошутила над курьером. Однако, женщина вступилась за нерусского мужчину и ответила им. Подруги, в свою очередь, решили ей ответить и спросили: «Это ваш муж?». Ссора переросла в драку

«Эта женщина начала лезть руками в лицо. В итоге женщина резко вылетела и прямо в нее (потерпевшую. — Прим. ред.) и прям цапнула за нос. Нормально так-то, что она поскорей уехала в больницу, там будут промывать и зашивать», — сообщает источник.

Сообщается, что раненная девушка планирует написать заявление в полицию. Нападавшая в данный момент находится в отделении и дает показания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленобласти мужчина упал в шахту лифта с шестого этажа и выжил.

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