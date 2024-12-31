Умер актер, сыгравший Джона Вандера в «Звездных войнах»

На его счету более 35 ролей.

Ушел из жизни канадский актер Ангус МакИннес, известный по ролям в серии фильмов «Звездные войны». Об этом сообщила его семья в соцсетях.

«Ангус МакИннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, в окружении своей семьи и любви», — говорится в сообщении.

При этом в публикации не уточнили причину смерти актера.

Ангус МакИннес родился 27 октября 1947 года. Он наиболее известен по роли Джона Вандера в «Звездных войнах». Актер также сыграл экс-хоккеиста Жана Лароуза в фильме «Приключения Боба и Дага МакКензи: Странное варево». Еще он снимался в «Свидетеле», «Атлантик-Сити», «Ривер-Сити». На счету МакИннеса более 35 ролей.

Прежде стало известно о смерти британской актрисы Оливии Хасси в возрасте 73 лет. Она сыграла главную роль в фильме 1968 года «Ромео и Джульетта». Актриса много лет боролась с раком молочной железы. В 2008 году она перенесла двойную мастэктомию. В 2018-м опухоль снова обнаружили, тогда звезда прошла лучевую и химиотерапию для лечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушла из жизни старейшая актриса театра Гоголя Майя Ивашкевич. Через полгода ей исполнилось бы 100 лет.