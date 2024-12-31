«Я не выдержала»: модель Алена Шишкова нарушила предписания врачей

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 29 0

Модель Шишкова перед Новым годом нарушила предписания врачей

«Я не выдержала»: модель Алена Шишкова нарушила предписания врачей

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Она хотела встретить Новый год, как все.

Российская модель Алена Шишкова пошла на рискованный шаг, нарушив предписания врачей. За день до Нового года она сняла гипс с ноги, который должна была еще носить. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсетях.

Пару недель назад с моделью случился неприятный инцидент. Она встревожила своих поклонников фотографией из больницы на инвалидном кресле.

 

фото:Instagram*/missalena.92

 

Как выяснилось позже, Шишкова «удачно» сходила в салон красоты на укладку. На выходе из него Алена поскользнулась и сильно упала. В результате — разрыв связки на левой ноге и гипс, в котором девушке надо было провести четыре недели. Однако за день до праздника Шишкова «не выдержала».

«По ощущениям, нога уже не болит, а с пластиковым гипсом жить ужасно. Особенно в канун Нового года, когда все бегают за подарками по торговым центрам, а ты сидишь дома, и твое единственное развлечение — это играть с котом», — написала девушка в соцсетях.

Остается только надеяться, что с ногой Алены действительно все уже в порядке. Но повторять подобное — крайне не рекомендуется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алена Шишкова стала невольным участником в скандале между Анастасией Решетовой и Алсу.

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