«Я не выдержала»: модель Алена Шишкова нарушила предписания врачей

Она хотела встретить Новый год, как все.

Российская модель Алена Шишкова пошла на рискованный шаг, нарушив предписания врачей. За день до Нового года она сняла гипс с ноги, который должна была еще носить. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсетях.

Пару недель назад с моделью случился неприятный инцидент. Она встревожила своих поклонников фотографией из больницы на инвалидном кресле.

фото:Instagram*/missalena.92

Как выяснилось позже, Шишкова «удачно» сходила в салон красоты на укладку. На выходе из него Алена поскользнулась и сильно упала. В результате — разрыв связки на левой ноге и гипс, в котором девушке надо было провести четыре недели. Однако за день до праздника Шишкова «не выдержала».

«По ощущениям, нога уже не болит, а с пластиковым гипсом жить ужасно. Особенно в канун Нового года, когда все бегают за подарками по торговым центрам, а ты сидишь дома, и твое единственное развлечение — это играть с котом», — написала девушка в соцсетях.

Остается только надеяться, что с ногой Алены действительно все уже в порядке. Но повторять подобное — крайне не рекомендуется.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алена Шишкова стала невольным участником в скандале между Анастасией Решетовой и Алсу.

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