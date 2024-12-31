Сейчас Милана и отец не общаются. Девочка считает, что актер почти не вкладывался в ее развитие.

Звезда телесериала «Универ» Виталий Гогунский заявил, что его дочь Милана, известная как певица и видеоблогер, добилась всего сама. Об этом актер рассказал StarHit.

Виталий Гогунский гордится успехами дочери, отмечая, что к этому она пришла сама.

До этого же, признается актер, он считал, что талант Миланы замечал только он. Но сейчас уверен — в семье растет настоящая звезда.

«Я думал, может, она для меня такая талантливая. Дочь все-таки… Потом она сама попросилась выйти со мной на сцену. Я ее вывел и понял, что это не только мне так кажется», — отметил Гогунский.

Но при этом Виталий не считает, что его былая слава как-то влияет на успех дочери. Ведь аудитория юной певицы — это дети и подростки, которые вряд ли знают, что такое «Универ».

«Ее публика, ее целевая аудитория даже не в курсе, что папа Миланы — Кузя. Только родители этих детей знают», — добавил актер.

Стоит отметить, что, несмотря на теплые слова отца, отношения между ним и дочерью напряженные. Милана не общается с Гогунским, утверждая, что на самом деле он не вкладывался в ее развитие, а всем занималась мама Ирина Маирко. Она прожила с Гогунским несколько лет в гражданском браке. При этом знали они друг друга давно. У них родилась дочь Милана. В 2013 году пара рассталась.