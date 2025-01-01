Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Опубликовано видео, как Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление пехоты ВСУ

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также была поражена и военная техника неприятеля.

Российские артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям украинских националистов, уничтожив живую силу и бронетехнику противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем постоянно — и днем, и ночью. Погодные условия никогда не мешают нам выполнять наши боевые задачи. Сейчас машина находится в укрытии, но когда поступает задача, приходит цель на то, чтобы нам занять боевой порядок и произвести залп, обычно на это уходит в районе шесть-семь минут», — сказал командир боевой машины с позывным «Баргузин».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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