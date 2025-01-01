Ивлеева впервые опубликовала совместное фото с новым мужем: «Не бойтесь перемен»

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Ивлеева впервые опубликовала совместное фото со вторым мужем

Новогоднее чудо: Ивлеева впервые опубликовала совместное фото с новым супругом

Фото: Instagram*/nastyaivleeva

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Блогер также пожелала подписчикам быть счастливыми.

Блогер Анастасия Ивлеева впервые опубликовала совместную фотографию с новым мужем. Слухи подтвердились, ее возлюбленный — телеведущий Филипп Бегак. Снимок Ивлеева показала в соцсети.

Новый год она отметила в загородном доме. Ивлеева на фотографии одета в белый корсет и черную юбку, поверх нее — шуба. Рядом с ней стоит Бегак в сером свитере и джинсах. Счастливая пара с бокалами с шампанским в руках стоит, прижавшись друг к другу.

«С наступающим 2025-м! Будьте собой, будьте здоровы, выходите замуж, женитесь, ныряйте в омут с головой, любите наотмашь и не бойтесь перемен, рожайте сто детей и не имейте сто друзей и будьте счастливы, в конце концов. От мужа привет», — подписала Ивлеева фотографию.

Звезда «Орла и решки» в 33 года второй раз связала себя узами брака. Однако имя мужа она держала в тайне до недавних пор. Любопытные фанаты все узнали сами. Кто-то даже успел запечатлеть новоиспеченную чету в самолете по пути в Мурманск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Настя Ивлеева держала свадьбу в строжайшем секрете.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

 
 
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Ивлеева впервые опубликовала совместное фото с новым мужем: «Не бойтесь перемен»

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