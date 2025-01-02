Идем в кино! Сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» вышел в прокат

В фильме много спецэффектов и графики. Каждая сцена — огромный труд большой команды.

Как следовать мечте и выполнять обещания, можно узнать на примере героев нового сказочного блокбастера «Финист. Первый Богатырь». Одна из самых ожидаемых кинопремьер сезона, созданная при поддержке «Национальной Медиа Группы», вышла на экраны страны. На показе в первый день года побывала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

С первых секунд зрителей приковывает к экрану головокружительная картинка. Сюжет держит в напряжении до самого конца.

«Финист. Первый богатырь» — это предыстория к популярной серии фильмов о наших супергероях, которые выходят с 2021 года.

Самый ожидаемый сказочный блокбастер наступившего года, как и ожидаемо, собирает полные залы. Впереди почти два часа увлекательной и поучительной истории. Можно расслабиться и погрузиться в сказочный мир, где может произойти всё что угодно.

Поход в кинотеатр для семьи Комаровых — любимая новогодняя традиция. Выбирать картину не пришлось. Выход фантастического блокбастера «Финист. Первый богатырь» ждали очень давно и пошли всем составом.

«Гордость за наш кинематограф. Прививает любовь к нашим историческим ценностям, чувство патриотизма», — сказал зритель Иван Комаров.

Сюжетная линия погружает в мир русских былин. В поисках славы Финист отправляется в опасное приключение. Оно приводит в восточные земли, где герой понимает простые истины — один в поле не воин, а любовь и настоящая дружба существуют.

«Красной нитью пошло то, что и взрослые, и дети должны верить в чудо, новогоднее волшебство, окружить себя сказками и надеяться только на лучшее», — отметила зрительница Сабина Редченко.

Вместе с богатырем с нечистью сражаются союзники Финиста: помощник Мелеха, небезызвестная Баба-Яга и колоритный верблюд Джамал — этот персонаж уже завоевал сердца зрителей.

«Мне еще понравился верблюд, который смешно разговаривает. В самом конце один дяденька сказал: «Это что за горбатая лошадь», — смеется маленькая зрительница Мария Комарова.

Звездный состав на экране действительно впечатляет. Некоторых актеров и не узнать в новом амплуа. Например, Бабу-Ягу играет обворожительная Юлия Пересильд. Яркие пышные волосы, изумрудные глаза и белоснежная кожа — ну какая Бабка-Ежка — скорее, женщина-вамп.

«Честно, я не ожидала. Баба-Яга, как она молодится. А еще меня привело в шок, почему им по 200-300 лет», — поделилась впечатлениями зрительница из Москвы Василиса Валеева.

«Она совмещает в себе и мудрость, и хитрость. И добро, и зло. И мир мертвых, и мир живых», — отметила актриса Юлия Пересильд.

В фильме много спецэффектов и графики. Каждая сцена — огромный труд большой команды. До мелочей продуманные костюмы, которые гармонично стилизованы под старинные времена. Восточную сказу снимали в Казахстане на территориях заповедников и национальных парков. Днем +40, а ночью температура падала до нуля. Ядовитые змеи, пауки, скорпионы, а еще песчаные бури.

«Все эти препятствия, весь этот ветер — когда ты стоишь, тебя сдувает — они были решаемы для меня, как для моряка. А бывших моряков не бывает. Я, можно сказать, был в своей стихии», — отметил актер Кирилл Зайцев.

«Финист. Первый богатырь» в широкий прокат выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Сказочный блокбастер уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны. А после он точно пополнит коллекцию любимых семейных кинокартин.