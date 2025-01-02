Средства ПВО сбили украинский Су-27 в зоне СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 14 0

Также российские силы уничтожили 97 вражеских беспилотников.

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские силы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 97 б беспилотников самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп

Последние новости

12:21
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в зоне СВО
12:02
Не пара: почему у отношений Нади и Жени из «Иронии судьбы» нет будущего
11:40
Голикова в рамках «Елки желаний» подарила скрипку девочке из Воронежской области
11:22
Семь младенцев умерли в секторе Газа от переохлаждения
11:04
В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
10:43
Секретный ингредиент: рэпер Баста поделился семейным рецептом оливье

Сейчас читают

Чтобы год прошел хорошо: в России прошел «Забег обещаний»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год