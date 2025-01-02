Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские силы сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 97 б беспилотников самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.