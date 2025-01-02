Штраф 250 долларов: в Милане запретили курить на улицах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

В Милане запретили курить на улицах

Штраф 250 долларов: в Милане запретили курить на улицах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Так итальянцы хотят улучшить качество воздуха.

С 1 января 2025 года в Милане вступил в силу запрет на курение в общественных местах, включая улицы города. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN, опубликованного 2 января.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 41 до 249 долларов США. Однако есть исключение: можно курить в изолированных местах, расположенных на расстоянии не менее 10 метров от других людей.

Цель этой меры — улучшить качество воздуха в городе и защитить здоровье горожан, в том числе от пассивного курения в общественных местах.

Стоит отметить, что запрет на курение в общественных помещениях действует в Италии с 2005 года, а в некоторых городах были приняты дополнительные правила, хотя на практике они соблюдаются не всегда.

Также сообщается, что в Турине запрещено курить вблизи детей и беременных женщин. В Риме во многих ресторанах разрешено курение за столиками на открытом воздухе, а во всех крупных аэропортах Италии есть специальные комнаты для курения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую сумму можно сэкономить, если бросить курить.

+2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп

Последние новости

21:23
Штраф 250 долларов: в Милане запретили курить на улицах
20:59
В Черное море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов
20:35
Бывший директор «Петергофа» Елена Кальницкая скончалась в возрасте 72 лет
20:15
Владимир Путин подписал первый указ в 2025 году
19:58
Уберите ее немедленно: какая поза для сидения вредит здоровью
19:39
В Молдавии предложили запретить деятельность российских авиакомпаний

Сейчас читают

Не пара: почему у отношений Нади и Жени из «Иронии судьбы» нет будущего
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Бонусы самым стойким: кого одарит ретроградный Юпитер в январе 2025

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год