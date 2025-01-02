Штраф 250 долларов: в Милане запретили курить на улицах

В Милане запретили курить на улицах
Фото: 5-tv.ru
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Так итальянцы хотят улучшить качество воздуха.
С 1 января 2025 года в Милане вступил в силу запрет на курение в общественных местах, включая улицы города. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN, опубликованного 2 января.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 41 до 249 долларов США. Однако есть исключение: можно курить в изолированных местах, расположенных на расстоянии не менее 10 метров от других людей.
Цель этой меры — улучшить качество воздуха в городе и защитить здоровье горожан, в том числе от пассивного курения в общественных местах.
Стоит отметить, что запрет на курение в общественных помещениях действует в Италии с 2005 года, а в некоторых городах были приняты дополнительные правила, хотя на практике они соблюдаются не всегда.
Также сообщается, что в Турине запрещено курить вблизи детей и беременных женщин. В Риме во многих ресторанах разрешено курение за столиками на открытом воздухе, а во всех крупных аэропортах Италии есть специальные комнаты для курения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую сумму можно сэкономить, если бросить курить.
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