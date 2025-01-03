Все-таки пара? Агата Муцениеце страстно поцеловалась с Петром Дрангой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Агата Муцениеце страстно поцеловалась с Петром Дрангой

Нежный поцелуй Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитости вместе встретили Новый год.

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях кадр, на котором страстно целуется с новым возлюбленным — музыкантом Петром Дрангой.

Звезда встретила Новый год в компании Петра и дочери Мии. По всей видимости, роман знаменитостей стремительно набирает обороты. В последнее время пара часто появляется на публике вместе, ходит за ручки и милуется на глазах аудитории.

Фото: Instagram*/agataagata/

Более того, недавно актриса ненавязчиво намекнула на возможную скорую свадьбу. Она опубликовала фото букета, который поймала на свадьбе у сестры аккордеониста.

Агата также уже успела познакомить Петра со своей семьей — они весело провели время на ГУМ-катке. Дранга тоже представил возлюбленную родителям. Музыкант пригласил ее на семейное торжество — день рождения отца, тоже аккордеониста, народного артиста России Юрия Дранги. Вместе с актрисой на праздник пришла и Мия.

Знаменитости нередко публикуют в соцсетях видео прогулок по Москве, вместе появляются на премьерах и светских мероприятиях. Обретенное счастье актрисы омрачают только скандалы с бывшим мужем Павлом Прилучным. Суды следуют один за другим, на этот раз экс-супруг решил отвоевать сына Тимофея. Мальчик уже несколько месяцев не живет с мамой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце скрывает настоящего возлюбленного.

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