Даже просил Деда Мороза: сын Прилучного хотел жить с отцом с 2023 года

Видимо, зимний волшебник все-таки существует, ведь мальчик уже давно уехал из дома матери — актрисы Агаты Муцениеце.

Сын актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце — Тимофей — еще в 2023 году желал переехать к своему отцу. Звезда сериала «Мажор» показал в своем личном блоге письмо мальчика Деду Морозу.

«Я очень сильно люблю папу и хочу к нему переехать, надеюсь, я к нему перееду», — написал Тимофей.

Прилучный отметил, что «все-таки Дедушка Мороз существует», и желание сына исполнилось. Тимофей живет с лета 2024 года вместе с отцом.

К слову, 2025-й мальчик встретил отдельно от матери — вместе с отцом, младшим братом Микаэлем и мачехой Зепюр Брутян. Возвращаться к родительнице мальчик, видимо, пока не собирается.

Вместе с тем, роман Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги набирает обороты. Недавно актриса опубликовала кадр, на котором она страстно целуется с мужчиной. Вместе с ним и своей дочерью Мией актриса встретила 2025 год.

Агата также уже успела познакомить Петра со своей семьей — они весело провели время на ГУМ-катке. Дранга тоже представил возлюбленную родителям. Музыкант пригласил ее на семейное торжество — день рождения отца, тоже аккордеониста, народного артиста России Юрия Дранги. Вместе с актрисой на праздник пришла и Мия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце и Петр Дранга намекнули на серьезные отношения.