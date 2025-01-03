Вооруженный «Дед Мороз» убил владельца магазина в Чувашии

По предварительной версии следствия, причиной преступления стал долг.

В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза убил местного предпринимателя. Предполагаемой причиной преступления стал денежный долг. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Республике Чувашия.

Накануне днем в один из магазинов города Канаша зашел мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза. Новогодняя сказка моментально обернулась трагедией. Незнакомец выстрелил в стоящего за прилавком мужчину. Он, как выяснилось, был владельцем магазина. Предприниматель скончался на месте. Преступнику удалось скрыться, но ненадолго.

«Личность подозреваемого установлена. Утром 3 января он задержан по месту своего жительства в одной из деревень Канашского округа», — заявили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Его причиной, по предварительной версии следствия, стал долг владельца магазина перед подозреваемым.

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